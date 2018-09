Ich wundere mich sehr, dass in dem Artikel nicht mit einem Wort die Elterninitiative, die schon seit Jahren eine Fußgängerampel vor der Schule fordert, erwähnt wird. Es reicht nämlich mitnichten aus, Tempo 30 vor einer Grundschule einzurichten. Man muss auch dafür sorgen, dass Kinder gefahrlos die Straße überqueren können!

Ich frage mich, warum es in Wankheim und in Immenhausen, selbstverständlich auch in Kusterdingen eine Fußgängerampel gibt, aber ausgerechnet in Mähringen vor der Grundschule nicht? Muss denn erst ein Kind angefahren werden, damit endlich etwas passiert? Herrn Soltau in dem Artikel so hervorzuheben, ist aus meiner Sicht falsch. Der Anfang ist gemacht – das können viele Eltern in Mähringen nur belächeln. Ich frage mich, wie viele Jahre noch ins Land gehen müssen, bis endlich eine Fußgängerampel kommt.