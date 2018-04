Sehr geehrter Herr Schulze,

Ihr Vorwurf der „himmelschreienden Ahnungslosigkeit" bezüglich der Kritiker des Kopp-Verlags in Ihrem Leserbrief vom 24. April trifft auf mich nicht zu. Ich weiß sehr wohl, was Herr Bodenmiller so alles von sich gegeben hat. Er befürchtete sogar Brandanschläge in Rottenburg als Folge der Verbreitung „islamfeindlicher“ Bücher (TAGBLATT vom 5. Oktober 2011). Welche Bücher er meint, geht aus dem Artikel nicht hervor. Auch die Aussagen von Frau Widmann-Mauz sind mir bekannt, ich habe schriftlich bei ihr nachgefragt, welche Bücher sie sorgfältig geprüft hat. Eine Antwort bekam ich nicht.

Ich habe viele Bücher vom Kopp-Verlag gelesen, auch die des von Ihnen erwähnten Autors Udo Ulfkotte. Daher weiß ich, dass er das, was er in seinen Büchern schreibt, stets mit Quellenangaben kennzeichnet, die vom Leser mühelos überprüft werden können. Es geht also um reale Ereignisse und belegte Fakten. Wenn Sie dies als Hetze bezeichnen, ist das Ihre Ansicht, die Sie gerne vertreten können.

Mit Ihrer Behauptung, ich wisse nicht, wovon ich rede, liegen Sie allerdings völlig falsch. Meine Informationen beschränken sich nicht auf das Ansehen von Büchern auf einer Homepage oder das Lesen einer Buchbeschreibung beziehungsweise Buchkritik. Ich lese die Bücher und bilde mir eine eigene Meinung, die ich hoffentlich auch vertreten darf. Meine Vermutung, dass manche Leute etwas kritisieren, das sie nicht kennen, ist keine bösartige Unterstellung, sondern das Ergebnis persönlicher Erfahrung auch zu anderen Themen als dem Kopp-Verlag.