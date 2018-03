VfB-Allrounder Zimmermann wieder im Mannschaftstraining

Stuttgart. Der 25-Jährige nahm am Montag teilweise an der Übungseinheit der Reservisten teil, die beim 3:2 in Köln nicht zum Einsatz gekommen waren. Zimmermann hatte sich Ende August beim Testspiel gegen den FC Ingolstadt (0:1) die schwere Knieverletzung zugezogen und zuletzt auch individuell auf dem Rasen trainiert.