Hier eine Überlegung zur bevorstehenden Grundsatzentscheidung am 20. März im Rottenburger Gemeinderat über ein geplantes Gewerbegebiet am Rammert bei Kiebingen (Galgenfeld). Ich stelle mir vor: Morgens um 8 Uhr lesen wir im SCHWÄBISCHEN TAGBLATT oder im „Schwarzwälder Bote“ bereits auf der Titelseite von untergehenden Inselgruppen und Inselstaaten wie Tuvalu, Nauru, Kiribati sowie die Salomonen und die Carteret-Inseln im Pazifik; an der Nordsee, das mag trösten, werden seit Jahren Dämme und Deiche verstärkt. Wir Zeitungsleser finden das alles schrecklich und bedauern die globale Entwicklung. Gegen Mittag gehen wir am Metzelplatz in den Welt-Laden und decken uns mit fair gehandelten Produkten wie Kaffee, Bananen, pikanten Gewürzen und Schokolade ein. Am Abend nach 18 Uhr stimmen wir über neue Gewerbegebiete in Rottenburg ab und haben die Zusammenhänge auf unserem Planeten schon wieder vergessen.

Die Sitzung ist öffentlich.