Seit etwa zwei Wochen hängt dieses Schild (siehe Foto) an der Ecke des Grundstücks der GSW Sigmaringen am Tilsiter Weg 3 in Tübingen: „Achtung: Giftköder wurden auf dieser Wiese ausgelegt".

Wer das Schild aufgehängt hat und ob diese Giftköder entfernt wurden, ist nicht klar.

Was sind das nur für Menschen, die unschuldige Tiere vergiften! Wer macht denn so was? Ich habe selbst zwei kleine Hündinnen und wohne genau gegenüber.

Bitte veröffentlichen Sie meinen Leserbrief als Warnung für Hundebesitzer, die dort entlang gehen.