Trickdieb bestiehlt 80-jährige Frau

Beim Ausparken aus dem Parkhaus Pomologie hat ein bislang unbekannter Mann eine 80-Jährige am Mittwoch gegen 12Uhr angesprochen und sie auf einen angeblichen technischen Mangel an ihrem Fahrzeug aufmerksam gemacht. Dabei zeigte er auf ihr linkes Vorderrad. Der Täter sprach sie in gebrochenem Deutsch an und forderte die Frau auf, drei Bremsversuche durchzuführen. Ihre Unsicherheit und Aufregung nutzte der Unbekannte aus und entwendete eine rote Kunstledertasche, in der sich das Bargeld und sämtliche Ausweisdokumente sowie EC- und Versicherungskarten befanden. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 50 bis 55 Jahre alt, bräunliche Hautfarbe, gepflegt gekleidet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter 07121/9423333 entgegen.