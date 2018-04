Obacht, freifliegende Eier

Sonnenschein, Feiertag, Familienfest - was fängt man wohl am besten mit dieser Kombination an? Am Ostermontag nutzten etwa 130 Schaulustige den traditionellen Eierweitwurf des Mähringer Albvereins für einen Ausflug. Aus dem Umkreis und sogar aus Österreich kamen die Besucher, um zu erfahren, wer in diesem Jahr sein Ei am weitesten über den Rasen des TSV Mähringen wirft.Seit etwa 1950 fliegen in M...