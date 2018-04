Mit der Yamaha gegen Ferrari

Am Sonntagmittag ist bei der Einfahrt zum Hechinger Hofgut „Domäne“ ein Yamaha-Motorrad auf einen Ferrari aufgefahren. Dabei stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich schwer. Gegen 12.25 Uhr hatte der Ferrarifahrer auf Höhe der „Domäne“ nach links in Richtung Weilheim abbiegen wollen, weshalb er abbremste. Der ihm nachfolgende 16-jährige Yamahafahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Ferrari ins Heck. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ins Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von zirka 2500 Euro. Das Motorrdad musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Verkehrspolizei ermittelt in der Sache und sucht derzeit dringend nach Unfallzeugen. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0741 / 348790 zu melden.