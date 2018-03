Gratulation an die Galgenfeldkoalition aus CDU, SPD und JA-Sagern! Sie haben ihr Meisterstück in Politikverdrossenheit erfolgreich abgeliefert! Als Bürger gewinnt man den Eindruck, dass sie das, was vor zwei Jahren im Hinterzimmer abgesprochen wurde, durchgezogen haben. Wie schafft man es nur, 70 Leserbriefe, 500 Demonstranten, eine voll besetzte Halle bei der Bürgerbefragung und zahlreiche Briefe und Gespräche eiskalt abblitzen zu lassen?

Es fühlt sich gerade so an, als

habe für sie diese außergewöhnliche Bürgerbewegung nie stattgefunden?

Ich kann mir mit bestem Willen nicht vorstellen, wie so eine Politikerpsyche tickt. Halten Sie uns, all die redlich engagierten Bürger, für Idioten? Jedenfalls halten Sie es mit einer Ausnahme nicht für nötig, sachliche und höfliche Briefe zu beantworten. Da muss ich mich schon fragen, wen Sie denn eigentlich vertreten? Wenn Sie heute nicht auf die Stimme des Volkes gehört haben, wird Ihnen vielleicht bei der kommenden Gemeinderatswahl Hören und Sehen vergehen!