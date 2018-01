Nicht nur die Oberstufe an der Wilhelm-Schickard-Schule in Tübingen ist ein Segelschiff bei voller Fahrt, auch bei stürmischem Wind. In drei Jahren zum Abitur, das hat an den Beruflichen Gymnasien in Tübingen eine langjährige Tradition mit sehr viel Erfahrung. Die Oberstufen der „Berufler“ bieten ein vielseitiges Angebot an Profilfächern wie beispielsweise an der Wilhelm-Schickard-Schule Wirtschaft und internationale Wirtschaft, verbunden mit einer umfangreichen Auswahl an Wahl- und Pflichtkursen wie global studies, privates Vermögensmanagement und Chinesisch und vieles mehr. In allen Fächern werden unsere Schüler kompetent und professionell auf die Reifeprüfungen vorbereitet. In einer langjährigen Zusammenarbeit mit den Betrieben vor Ort bringen wir diese mit ihren zukünftigen Auszubildenden oder dualen Studenten im jährlich stattfindenden Ausbildungsforum an der Schule zusammen. Regelmäßig treffen sich unsere Ehemaligen mit den aktuellen Schülern bezüglich ihres weiteren Werdeganges – ein lebendiger und anschaulicher Austausch an Erfahrungen!

Und sollte der Weg zum Abitur doch mal steiniger ausfallen, so unterstützt ein professionelles Team der Schule auch auf diesem Weg. Die große Zahl der erfolgreich abgeschlossenen Abiturprüfungen an den Beruflichen Gymnasien bezeugen den seit langen Jahren bewährten Weg an der Oberstufe, ganz ohne „Schubs“, aber mit viel Wind in den Segeln!