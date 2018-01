Durchgezogene Linie ignoriert

Ein unvorsichtiger Fahrstreifenwechsel an verbotener Stelle führte am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall mit zwei stark beschädigten Fahrzeugen. Eine 26-Jährige war um 11 Uhr mit ihrem Toyota Corolla von Mössingen her auf der Ofterdinger Straße unterwegs. An der Kreuzung bog sie dann nach links auf die B27 in Richtung Hechingen. Trotz der dort durchgezogenen Linie wechselte sie sofort vom linken auf den rechten Fahrstreifen.

Dabei kollidierte sie mit dem Audi TT einer 48-Jährigen. Beide Autos waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 7000 Euro.

Die ältere der beiden Frauen klagte über Schmerzen. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort.

Da es zunächst geheißen hatte, eine Fahrerin sei eingeklemmt, rückte die Feuerwehr ebenfalls aus. Sie musste jedoch niemanden aus den Fahrzeugen befreien.