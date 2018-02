Dieb wollte den Geldbeutel klauen

Wie die Polizei berichtet war die junge Frau gegen 19.35 Uhr zu Fuß von der Fürststraße in Richtung Hechinger Straße unterwegs, als ihr der Mann entgegen kam. Er war bereits an ihr vorbei, als er sich plötzlich umdrehte und nach dem Geldbeutel griff, den die 21-Jährige in der Hand hielt. Die schrie den Dieb sofort an, woraufhin er das Portemonnaie losließ und in Richtung Christophstraße flüchtete.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er soll etwa 20 bis 30 Jahre alt sein, schlank und 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er trug eine tarnfarbene Camouflage-Hose, schwarze Schuhe und ein schwarzes Sweatshirt, dessen Kapuze er ins Gesicht gezogen hatte.

Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tat oder dem Dieb Angaben machen können, sich unter der Nummer 0 70 71 / 9 72 86 60 zu melden.