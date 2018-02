Im richtigen Licht gar nicht so hässlich: Das Neckarparkhaus in Tübingen ist durch seine zentrale Lage beliebt. Bild: Metz

Neckarparkhaus · Vorerst sind nur die Tickets neu Die Stadtwerke Tübingen übernehmen das Parkhaus ab kommendem Montag · Veränderungen erst ab 2020

Jetzt ist es offiziell: Die Stadtwerke Tübingen (SWT) betreiben das Neckarparkhaus in der Wöhrdstraße. Am 5. März läuft der langjährige Erbpachtvertrag mit dem bisherigen Betreiber, der Firma Park Service Hüfner GmbH + Co. KG in Stuttgart, aus. Damit fällt das Eigentum am Neckarparkhaus an die Stadt zurück. Für die Parker ändert sich zunächst nichts.