Zum wiederholten Mal ist zu lesen, dass es zu wenig Plätze für die Kinderbetreuung gibt und welche Maßnahmen zum Ausbau getroffen werden. Bereits jetzt klafft eine riesige Lücke, was das Vorhandensein von qualifizierten Fachkräften angeht. Die Krönung stellt der Vorschlag der Verwaltung dar, die Gruppen überzubelegen – und Frau Arbogast „beruhigt“, es seien ja nur ein bis zwei Kinder pro Gruppe. So ein Vorschlag kann nur von Leuten kommen, die keine Ahnung haben, was jedes zusätzliche Kind in einer Gruppe bedeutet!

Es geht nicht darum, einfach ein Kind in die Gruppe zu stellen – anders als eine zusätzliche Akte auf dem Schreibtisch! Jedes Kind und seine Familie hat ein Recht auf angemessene Begleitung – das braucht Zeit, die die Fachkräfte in den ohnehin knapp besetzten Gruppen nicht haben. Es ist immer noch nicht deutlich genug, wie groß die Not in vielen Einrichtungen ist und wie belastet viele Fachkräfte sind. So lässt sich ganz bestimmt kein neues Personal anwerben!

Bessere Bezahlung ist eine Stellschraube, an der in den laufenden Tarifverhandlungen gedreht werden muss; eine weitere sind die Rahmenbedingungen der Fachkräfte in den Kitas.

Alle, die Entscheidungen in diesem Bereich treffen, sollten sich ein Bild vor Ort in den Kitas machen müssen!

Schon jetzt ist die Frage zu stellen, wer in den vielen neu entstehenden Kitas arbeiten soll und will. Die Not ist groß!