Der Pfarrer sprang ein

Das Trio „Just 3 Left“ aus Tübingen spielte Blues- und Jazzklassiker ebenso wie Eigenkompositionen. Rund 80 Zuhörer kamen am Sonntagabend in die Michaelskirche. Musikalisch ging es mit „Black Orpheus“ los, auch bekannt als Tag im Leben eines Dummen, angelehnt an die erste Liedzeile.Es folgten „Blue Monk“ und „Goldhearted Miner“ – routiniert vorgetragen. „Elevation of love“, bei dem es in die Tief...