Warum um Gottes Willen brauchen wir im Steinlachtal eine Freie Evangelische Schule, die sich an „christlichen Werten“ orientiert und den bestehenden Schulen Konkurrenz macht, ja vielleicht sogar ihren Bestand gefährdet?

Alle unsere Schulen halten sich ja an die Verfassung des Landes Baden-Württemberg, Artikel 12, Absatz (1): „Die Jugend ist in Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe, zur Brüderlichkeit aller Menschen und zur Friedensliebe, in der Liebe zu Volk und Heimat, zu sittlicher und politischer Verantwortlichkeit, zu beruflicher und sozialer Bewährung und zu freiheitlicher demokratischer Gesinnung zu erziehen.“ Eine evangelikale Schule ist also wirklich das Allerletzte, was wir brauchen.