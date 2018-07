Zwischen Balingen und Bisingen wird ab heute die B27-Fahrbahn saniert.

Erneuert wird in diesem Abschnitt die Strecke in Fahrtrichtung Tübingen. Während der Bauzeit bis voraussichtlich Anfang August ist die B27 in diese Richtung zwischen Balingen-Nord und der Anschlussstelle B 463 bei Bisingen voll gesperrt. Eine Umleitung gibt es über die Gegenfahrbahn.

Verkehrsteilnehmer, die an den Anschlussstellen Balingen-Nord oder Engstlatt auf die B 27 auffahren wollen, werden über die parallel verlaufende Kreisstraße bis zur Anschlussstelle B 463 bei Bisingen umgeleitet. Diejenigen, die über die Anschlussstelle Balingen-Nord abfahren wollen, müssen bereits an der Anschlussstelle Balingen-Mitte raus.

Das Regierungspräsidium Tübingen lässt auf einer Strecke von insgesamt rund 3,7 Kilometer die Fahrbahndecke der B 27 zwischen Balingen und Bisingen erneuern. Dazu gehören auch die Auf- und Abfahrten an den Anschlussstellen Engstlatt und Balingen-Nord. In den ersten beiden Bauphasen wurde bereits die Fahrbahn in Richtung Balingen gerichtet. Die Gesamtkosten für das Projekt liegen bei rund 3,85 Millionen Euro und werden vom Bund getragen. Weitere Informationen im Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.baustellen-bw.de.