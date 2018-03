Wild Wings verlängern mit sechs Eishockey-Profis

Schwenningen. Der Verein gab am Freitagabend die Vertragsverlängerungen mit Torwart Marco Wölfl, den finnischen Verteidigern Jussi Timonen und Kalle Kaijomaa sowie den Angreifern Markus Poukkula und Istvan Bartalis bekannt. Bei Anthony Rech machten die Wild Wings zudem von einem Optionsrecht Gebrauch und verlängerten den Vertrag des französischen Nationalspielers ebenfalls um ein weiteres Jahr. Die Schwenninger waren vor einer Woche in den sogenannten Pre-Playoffs an den Grizzlys Wolfsburg gescheitert.