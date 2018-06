Wie wechsel ich einen Reifen?

Reifen wechseln - So wird’s gemacht

Bevor die Reifen ins Auge gefasst werden, gilt es zunächst die Sicherheit herzustellen. Hierfür sollte darauf geachtet werden, dass ein Gang eingelegt und die Handbremse angezogen ist. Auf diese Weise kann sich das Fahrzeug während des Reifenwechsels nicht bewegen. Nun müssen zunächst die Radschrauben mithilfe eines Radkreuzes oder Steckschlüssels leicht gelöst werden. Am besten geht dieser Schritt von der Hand, wenn die Radschrauben über Kreuz gelockert werden. Im nächsten Schritt wird der Wagenheber angebracht. Da die Bau- und Funktionsweisen variieren können, empfiehlt sich ein Blick in die Bedienungsanleitung. Das Auto sollte dabei nur so weit angehoben werden, dass ein kleiner Abstand zwischen Boden und Reifen entsteht. Ist das Auto angehoben, werden als nächstes die Radschrauben komplett herausgedreht und das gesamte Rad abmontiert. Bei den neuen Reifen muss darauf geachtet werden, dass diese entsprechend der Laufrichtung montiert werden. Um die Radschrauben wieder zu befestigen, werden die Bolzen wieder mithilfe des Radkreuzes oder Steckschlüssels über Kreuz angezogen. Im letzten Schritt sollte das Fahrzeug leicht abgesenkt werden, bis die Reifen gerade so den Boden berühren. Mithilfe eines Drehmomentschlüssels gilt es nun, die Räder festzuziehen. Anschließend das Auto gänzlich abgesenkt und der Wagenheber entfernt werden.

Nachdem die Reifen montiert sind, gilt es zu guter Letzt noch den Reifendruck zu überprüfen. Dabei sollte auch das Ersatzrad auf ausreichend Druck getestet werden. Wer sich unsicher ist, welcher Reifen am besten zu seinem Auto passt, der findet im Internet Abhilfe. So können beispielsweise Sommerreifen online verglichen und direkt bestellt werden. Dank verschiedener Einstellungsoptionen lassen sich auf diesem Weg die passenden Reifen für das jeweilige Modell finden.

Wann sollten Reifen gewechselt werden?

Um das Risiko beim Fahren zu minimieren, sollten Autoreifen in jedem Fall rechtzeitig gewechselt werden. Wer zu lange wartet, der läuft Gefahr, dass er vom plötzlichen Wintereinbruch überrascht wird. Der ADAC empfiehlt die sogenannte O-bis-O-Regel, um die Reifen rechtzeitig zu wechseln. Diese Regel besagt, dass die Winterreifen im Zeitraum von Oktober bis zum ersten Wochenende nach Ostern gefahren werden sollten.

Darüber hinaus spielt auch der Zustand der Reifen eine wichtige Rolle. Experten empfehlen, dass Autoreifen nie länger als acht Jahre gefahren werden sollten. Um das Alter der Reifen festzustellen, reicht ein Blick auf die DOT-Nummer, die an der Reifenflanke angebracht ist. Diese vierstellige Nummer gibt Aufschluss darüber, wann die Reifen hergestellt wurden. Ein weiteres Kriterium für einen Austausch von Autoreifen ist die Profiltiefe. Der Gesetzgeber legt fest, dass die Laufflächen von Autoreifen mindestens über 1,6 Millimeter Profiltiefe verfügen müssen.