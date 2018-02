When I’m Eighty-Two

Ein historischer Moment, so würde es jedenfalls in der Sportberichterstattung lauten, der Auftritt des Klezmer-Klarinettisten Giora Feidman am Mittwoch mit einem fast komplett aus Beatles-Songs bestehenden Programm in der fast ausverkauften Stiftskirche. Nächsten Monat wird das Übervater-Urgestein 82 Jahre alt, seit fast zehn Jahren war er nicht mehr in Tübingen. Zu wünschen ist ihm und uns, dass...