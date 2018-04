Wendelsheimer unter sich

Rund 120 Fahrerinnen und Fahrer aus ganz Baden-Württemberg waren am Sonntag bei der 1. Etappe der Interstuhl-Cup-Serie in Bodelshausen am Start. Bei bestem Radlerwetter freuten sich die Sportler ebenso wie die rund 250 Zuschauer über spannende Sprints auf der Strecke durchs Greut bei Start und Ziel am Kastanienhof, die kleine Bergwertung am Birkenhof und eine rasante Abfahrt zum Burgstallhof hinu...