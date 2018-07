Wellinger geht auf USA-Reise mit FC Bayern

München. Skispringer Andreas Wellinger kündigte an, den Fußball-Rekordmeister auf dessen Trip nach Amerika vom 23.-30. Juli zu begleiten. „Das wird mein Sommer-Highlight“, schrieb der 22 Jahre alte Bayern-Fan und zweimalige Olympiasieger am Wochenende bei Facebook.

Was die Münchner mit dem Oberbayern bei ihrer Marketingreise samt der zwei Testspiele gegen Juventus und Manchester City vorhaben, verriet er nicht. Wegen des Bayern-Angebots wird Wellinger in diesem Jahr auf den Sommer Grand Prix in Hinterzarten (26.-28. Juli) verzichten, wie er sagte.