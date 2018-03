Vorrang für Elektrofahrzeuge

Im Kampf gegen die Luftbelastung will Reutlingen auch die Elektromobilität bevorzugen. Deshalb wird die Verwaltung zwei Jahre lang in einer Pilotphase Elektrofahrzeuge an bestimmten Stellen kostenlos parken lassen: auf der Park-and-Ride-Anlage am Hauptbahnhof, beim Leonhardsplatz in der Oststadt und im Parkhaus Lederstraße. E-Autos mit entsprechender Kennung können dort umsonst abgestellt werden ...