Volleyball-Bundesligist Rottenburg holt Duncan-Thibault

Rottenburg. Der 1994 geborene und zwei Meter große Spieler war zuletzt in der ersten italienischen Liga für Biosi Indexa Sora aktiv. «Mit Alex stößt ein Spieler zu uns, der in Italien, einer der besten Ligen der Welt, seine ersten Erfahrungen auf höchstem Niveau machen konnte», sagte Rottenburgs Trainer Hans Peter Müller-Angstenberger am Freitag. In der vergangenen Saison belegte Rottenburg in der Bundesliga den vorletzten Rang und entging nur knapp dem Abstieg.