Vollbeladenem Kipplaster die Vorfahrt genommen: 25-Jährige bei Breitenholz schwer verletzt

Wie die Polizei berichtet, wollte die 25-Jährige um kurz nach 9.30 Uhr mit ihrem Citroën C3 von Breitenholz kommend von der Kreisstraße 6916 nach links in die Bundesstraße in Richtung Entringen abbiegen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache missachtete sie an der dortigen Stoppstelle die Vorfahrt eines von links nahenden und in Richtung Herrenberg fahrenden Sattelzugs.

Dessen 49-jähriger Fahrer erkannte die Gefahr zwar noch und versuchte nach links auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Durch das geistesgegenwärtige Ausweichmanöver des Fahrers erwischte der vollbeladene Kipplaster den Kleinwagen zwar nicht frontal, sondern nur mit der rechten Seite der Zugmaschine. Dennoch war der Aufprall so heftig, dass sich der Citroën beinahe komplett um die eigene Achse drehte und erst im Straßengraben zum Stehen kam.

Der Trucker blieb unverletzt

Die Fahrerin wurde so schwer verletzt, dass sie nicht selbst aus dem Wagen aussteigen konnte. Ersthelfer mussten die junge Frau aus dem völlig demolierten Auto befreien. Nach einer ärztlichen Notversorgung an der Unfallstelle brachte der Rettungsdienst die 25-Jährige in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Der Trucker blieb indes unverletzt.

Auto nur noch Schrott

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 17000 Euro, wobei der bereits etwas betagte Citroën nur noch Schrottwert hat. Der Wagen musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.

Die Feuerwehr Ammerbuch rückte mit zehn Mann an den Unglücksort aus und kümmerte sich um das Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe. Nachdem die Bundesstraße für rund 30 Minuten zunächst voll gesperrt werden musste, wurde der Verkehr anschließend einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Erst um kurz vor 12 Uhr war die Bundesstraße wieder normal befahrbar.