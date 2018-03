Vogel Strauß zwischen Märchenwald und Lavendel

Insgesamt 12 Künstlerinnen und Künstler stellten bei der Vernissage am Samstag im Gemeindepflegehaus Härten in Kusterdingen ihre Arbeiten vor. Sie entstanden in der Ateliersklasse von Werner Steinmetz. Ingrid Rilling, zuständig für die Wechselausstellungen im Gemeindepflegehaus, gelang in Zusammenarbeit mit den Künstlern ein breit angelegtes Gemälde-Potpourri an malerischen Stilen und Techniken.S...