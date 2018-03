Vier Orte, vier Mitarbeiter

Das neue Stützpunkt-Bauhofkonzept stellte der Geschäftsführer der Stadtwerke Martin Beer in der vergangenen Woche dem Ortschaftsrat Frommenhausen vor. Künftig soll in Dettingen ein Stützpunkt-Bauhof für Frommenhausen, Schwalldorf, Hemmendorf und Dettingen mit vier Mitarbeitern entstehen. In Frommenhausen soll eine Außenstelle sein.Die vier Mitarbeiter sollen jeweils drei Tage in der Woche in Dett...