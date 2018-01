VfB Stuttgart verpflichtet Augsburger Erik Thommy

Stuttgart. Außenbahnspieler Erik Thommy wechselt vom FC Augsburg zu den Stuttgartern und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020, wie der schwäbische Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte.

Der 23-Jährige war schon in der Jugend für die Augsburger aktiv und kommt in dieser Saison bislang auf sechs Bundesliga-Einsätze. In der vergangenen Saison hatte ihn der FCA an den SSV Jahn Regensburg ausgeliehen. «Erik Thommy bringt vieles mit, um ein guter Bundesligaspieler zu werden», sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke.