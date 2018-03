Vergabeverfahren für Polizeischule: Entscheidung am 16. März

Karlsruhe. Der zuständige Senat des Oberlandesgerichts Karlsruhe (OLG) erklärte in einer Verhandlung am Freitag, dass die Beschwerde gegen die Entscheidung der Vergabekammer nach vorläufiger Rechtsauffassung nicht stichhaltig sei. Bei dem umstrittenen Auftrag geht es um Abbrucharbeiten in einer Größenordnung von rund 1,3 Millionen Euro. Der unterlegene Bieter zweifelt unter anderem die Eignung des Unternehmens an, das den Zuschlag erhalten hatte. Insgesamt investiert das Land in Herrenberg rund 30 Millionen Euro in den Aufbau einer neuen Polizeischule.