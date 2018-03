Verbandsliga im Auge

Die Geräteturnerinnen der TSG Bodelshausen haben sich nach dem zweiten Wettkampftag die Tabellenführung der Landesliga übernommen. Dabei waren die Bodelshausenerinnen in der Meßstettener Heuberghalle den sieben gegnerischen Teams gleich in 3 der 4 Diszplinen überlegen: im Sprung (45,45 Punkte), am Boden (46,10) und am Schwebebalken (44,70) .Die TSG führt nun mit 15 Punkten vor dem TSV Markelsheim...