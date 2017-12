Tübinger Bundesliga-Basketballer verlieren daheim gegen Braunschweig

Eine Minute vor Schluss brachte Kris Richard Tübingen noch mit 69:68 in Führung, doch das waren dann auch die letzten Tigers-Punkte in dieser Partie, die die etwa 3000 Zuschauer in der Tübinger Paul-Horn-Arena zu sehen bekamen.

Phillipp Heyden und Mathis Mönninghoff ragten aus einer insgesamt schwachen Mannschaft heraus. Der neue Center Javon McCrea, der erst am Freitag bei Tübingen unterschrieben hatte, zeigte in seinem ersten Spiel für die Tigers eine schwache Leistung.

Schon am Dienstag geht es für das Tübinger Schlusslicht der Liga in Frankfurt weiter.