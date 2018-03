Tübingen hat die Zahl der Stadttauben weiter reduziert und will sein Programm fortsetzen

Wo die Tauben in der Stadt leben

In Tübingen gibt es zwei Taubentürme und zehn Taubenschläge. Dort füttert die Bruderhaus Diakonie regelmäßig und tauscht Eier aus. Jedes Jahr wird an einem Novembertag um 9 Uhr morgens der Bestand gezählt, zuletzt am 21. November 2017. An diesem Tag waren im Taubenturm Botanischer Garten 36 Tauben (2016: 72), im Taubenturm Eberhardsbrücke 98 (171), an der Stiftskirche 52 (28), am Europaplatz 15 (25), auf dem Marktplatz 16 (2), in der Haaggasse 14 (0), im Innenhof der Fruchtschranne 8 (16), beim Marktkauf in der Schweickhardtstraße 5 (31), beim Kaufland in der Ludwigstraße 2 (0), in der Poststraße vor Intersport Räpple 9 (42), beim Epplehaus 17 (5) und vor dem Café Lieb in der Friedrichstraße 70 (39). Insgesamt wurden im Jahr 2015 449 Tauben gezählt, ein Jahr später 444 und 2017 noch 342.