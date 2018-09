Tausende Steine des Anstoßes

Ich habe den Mann flüchtig kennengelernt bei einem Kurzurlaub in Ganz-viel-Gegend. Früher Zonengrenze, Rhön, links vom Nichts. Schlicht schön. Ein Gasthof, der Lebensnotwendiges bot (Dach, Dusche, Essen, Bier, Bett), mehr nicht. Viel Ruhe, ganz viel Ruhe. Ein paar Gäste-Autos, ein paar Anwohner-Autos, das unvermeidliche Quad, ein in solch einer Gegend ebenso unvermeidlicher Hahn. Eine Idylle.

Bis zum zweiten Morgen.

Als die Leute zur Arbeit fuhren, habe ich nichts gehört; als das Quad in den Wald abtuckerte, auch nichts; die Bemühungen des Hahns habe ich ignoriert. Doch dann kam das Schaben. In einer wiederkehrenden, knirschenden, an- und abschwellenden Frequenz. Ähnlich wie Kreide auf Schultafeln, Alugabelzinken auf Blechtellerböden, Styropor auf Styropor. Horror für die Ohren und für die Seele.

An Schlaf war nicht mehr zu denken. Es war überhaupt nichts mehr zu denken. Denn der Blick aus dem geöffneten Fenster verhieß nichts Gutes: Ein großer heller Haufen Schotter schmiegte sich an das gegenüberliegende Stallwandfundament. Überschlägig etwa 5 Kubikmeter Geräuschfreude. Davor ER. Im Blaumann, mit der Schaufel. Rentner. Zeit.

Das Grauen auf zwei Beinen.

Er sah mich im Fenster und winkte. Ich winkte zurück. Ich rauchte eine Zigarette und hörte ihm beim Steineschaben zu. Dann machte er eine Pause. Ich auch. Ich ging zum Frühstück. Kam zurück, schaute raus. ER war wieder da, der Steinhaufen kaum kleiner.

Gottseidank macht man im Urlaub Ausflüge. Es war schön. Irgendwann dachte ich nicht mehr an IHN. Kam zurück, schaute aus dem Fenster. Der Mann war weg, der Haufen auch. Mein Gasthof hatte plötzlich 5 Sterne. Dann kam ein Kipper um die Ecke gebogen, darin, auf dem Fahrersitz: ER. Auf der Ladefläche: schwarze Steine, in der Dämmerung mengenmäßig nicht zu vermessen. Ich ging abendessen, trank zuviel, sank in einen unruhigen Schlaf. Es schabte in meinem Gehirn.

Morgens hielt das an. Der Mann hatte die Schaufel weggestellt. Dafür saß er in einem kleinen Bagger, Marke Weidemann. Ich googelte: Hoflader („Hoftrac“) nennt sich das Gefährt, ausgestattet mit einer Erdschaufel mit fünf langen Zinken, die verstörend an der Fundamentwand kratzten. Der Mann winkte mir wieder zum Fenster hoch, ich winkte zurück.

Nach dem Frühstück erzählte ich meinem Wirt etwas von einem kranken Verwandten und reiste ab. Ich fuhr ums Gasthaus herum, vorbei an meinem Baggerfahrer, und winkte ihm zum Abschied. Er winkte zurück.

Dann: Stille als Grundrauschen.