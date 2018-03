Stuttgarts Handballer verpassen Pokal-Endrunde

Wetzlar. Die Schwaben verloren am Sonntag im Viertelfinale gegen die HSG Wetzlar mit 21:25 (9:11). Beste Werfer beim Sieger waren vor 4421 Zuschauern Filip Mirkulovski und Maximilian Holst mit jeweils sechs Toren. Für die Stuttgarter traf Ex-Nationalspieler Michael Kraus achtmal.

Am Dienstag empfängt Bundesliga-Spitzenreiter Rhein-Neckar Löwen den SC DHfK Leipzig, die TSV Hannover-Burgdorf hat gegen EHF-Cup-Sieger Frisch Auf Göppingen Heimrecht. Den letzten Teilnehmer an der Endrunde, die am 5./6. Mai in Hamburg steigt, ermitteln am Mittwoch die Füchse Berlin und der SC Magdeburg.