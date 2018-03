Steuern 4.0: Belege per App schicken

37 Vertreter aus Tübinger Betrieben hatten sich angemeldet, einige waren spontan noch dazugekommen am Dienstagabend. Das Interesse war groß am Jour fixe des Vereins Tübinger Wirtschaft. Wohl auch, weil das Thema Steuern alle betrifft und man so einfach aus Datenschutzgründen keinen Einblick in die Geschäftsräume der Kanzlei HSP Steuerberatungsgesellschaft bekommt. Die sei „schon eine Nummer in Tü...