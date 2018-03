Staffelleiter gelinkt?

Für Unmut sorgte die Spielabsage des FC Gärtringen gegen den VfL Nagold. Die Gärtringer hätten am Sonntag spielen sollen, schickten am Samstagvormittag Staffelleiter Stephen Probst ein Bild von einem schneebedeckten Gärtringer Platz. Probst sagte daraufhin das Spiel ab. Am Samstagnachmittag wurden dort allerdings Jugendspiele ausgetragen. Auch kursierten Aufnahmen von einem schneefreien Kunstrasen, die Probst erreichten. Dem ist die Absage mittlerweile arg. Er habe bisher immer den Vereinen vertraut, dass deren Angaben stimmen, sagte er der Horber „Neckar-Chronik“. Offen ist, ob dies ein Fall für die Rechtsabteilung des Verbands wird.