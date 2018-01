Spendenkonto für Brandopfer eingerichtet

Der Brand eines Hauses in Rangedingen, bei dem in der Silvesternacht eine fünfköpfige Familie ihr Dach über dem Kopf verloren hat, hat in Rangendingen eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Die Gemeinde und die Feuerwehr haben eine Spendenaktion gestartet (siehe unten). Auch von privat kommen Hilfsangebote und Sachspenden. „Wir sind überwältigt von dieser enormen Solidarität“, sagt der 35-jährige Familienvater.

Das Haus in der Beethovenstraße ist bis auf weiteres unbewohnbar. Die Familie hat bereits ein Übergangsquartier gefunden. Das Ehepaar und seine drei Kinder im Alter von fünf, sieben und elf Jahren können die nächsten Wochen in einer leer stehenden Doppelhaushälfte von Freunden in der Nähe von Rottenburg wohnen.

Die Polizei ist inzwischen sicher, dass eine verirrte Silvesterrakete das Feuer verursacht hat. „Die Brandursache ist klar, entsprechende Zeugenaussagen liegen uns vor“, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen. Wie eine einzige Feuerwerksrakete das Haus in Brand setzen konnte, kann sich der Hausbesitzer nicht erklären. Dabei ist der 35-Jährige als Schornsteinfegermeister und Brandschutzbeauftragter ein Experte auf diesem Gebiet.

Das in den 80er-Jahren in Holzständerbauweise errichtete Haus hatte innerhalb kürzester Zeit in Flammen gestanden. Vor allem das Dach mit vielen Holz- und Dämmschichten unter anderem aus Lehm und Stroh hatte die Feuerwehr vor große Probleme gestellt, da während der Löscharbeiten immer wieder neue Glutnester aufflammten. Die Polizei beziffert den Schaden auf 500000 Euro.

Die Gemeinde, die Feuerwehr sowie die evangelische und die katholische Kirchengemeinde in Rangendingen möchten die junge Familie beim Neustart nach dem Feuer unterstützen. Über die evangelische Kirchengemeinde sind unter dem Betreff „Spende Brandopfer“ zwei Spendenkonten eingerichtet: Sparkasse Zollernalb IBAN: DE04 6535 1260 0079 0088 06 oder Voba Hohenzollern-Balingen IBAN: DE56 6416 3225 0389 6830 00.

Auch Wohnungsangebote für die Familie können der Gemeindeverwaltung unter der Rufnummer 07471/ 997910 oder E-Mail: v.dieringer@rangendingen.de gemeldet werden.