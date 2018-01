Spende statt Schokonikolaus: Osiander verteilt 15000 Euro

Geschäftsführer Christian Riethmüller begrüßte gestern die Vertreter/innen von sechs gemeinnützigen Vereinen und bedankte sich für ihr Engagement. Die Tübinger Tafel erhielt 5000 Euro. Weitere 2000 Euro gingen an Schams e.V., eine Tübinger Initiative, die syrische Kinder und Jugendliche unterstützt, die Opfer des Bürgerkriegs wurden. Die Deutsch-Albanische Initiative Kinderaugen, die die augenärztliche Versorgung von Kindern in Albanien verbessern will, bekam 1000 Euro. Das Bildungszentrum und Archiv zur Frauengeschichte Baden-Württemberg konnte 2500 Euro an Spenden verbuchen, die gleiche Summe bekam der Verein „Chirurgen für Afrika“, der humanitäre Einsätze für die chirurgische Versorgung in Entwicklungsländern organisiert. 2000 Euro schließlich gingen an den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen.