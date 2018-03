Spektakel mit Rammschutz

Es kracht vernehmlich in der Halle. Immer wieder prallen die mit einem starren Aluminiumrahmen versehenen Rollstühle mit Wucht aufeinander. Doch das martialische Geräusch, das dabei entsteht, ist auch schon das Aggressivste, was an diesem Nachmittag passiert. Der Tübinger Rollstuhlsport- und Kulturverein (RSKV) hat zu einem inklusiven Projekt eingeladen. 35 Menschen, mit und ohne Behinderung, sin...