Feuerwerk an Silvester in Tübingen. Archivbild: Ulmer

Studie an Tübinger HNO-Klinik Silvesterböller können schwere Hörschäden verursachen

Mit rund 8000 Hörverletzten rechnen Hals-Nasen-Ohren-Experten in der Silvesternacht in Deutschland, davon allein 1200 in Bayern und 150 Verletzte in München. Im Rahmen einer repräsentativen Untersuchung haben 800 Ärzte in 118 HNO-Kliniken und 444 HNO-Praxen nach früheren Jahreswechseln unter Leitung von Stefan Plontke und Hans-Peter Zenner von der Tübinger HNO-Klinik Hördaten von Patienten mit Gehörschäden durch Feuerwerkskörper zu Silvester erhoben.