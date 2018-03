Sehr sauber getanzt

Super stolz sei sie auf die Mädchen, sagte die Abteilungsleiterin der Rhythmischen Sportgymnastik der TSG Tübingen Viktoria Moser am Sonntag bei den Württembergischen Meisterschaften in der Derendinger Kreissporthalle – dazu hatte sie allen Grund: Bereits am Samstag in der freien Wettkampfklasse belegten die vier startenden TSG-Gymnastinnen auch gleich die ersten vier Plätze und qualifizierten si...