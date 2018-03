Schwenninger Wild Wings verlängern Verträge

Schwenningen. Die Verträge mit Kai Herpich, Kyle Sonnenburg und Dominik Bohac wurden verlängert, wie der Verein am Donnerstag bekanntgab. Verteidiger Tim Bender wird Schwenningen dagegen verlassen. Erstmals seit 22 Jahren hatten die Wild Wings mit dem früheren Bundestrainer Pat Cortina in dieser Saison die Playoffs erreicht, waren aber in der ersten Playoff-Runde an den Grizzlys Wolfsburg gescheitert.