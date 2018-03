Schwenningens Strahlmeier zum «Torhüter des Jahres» gewählt

Straubing. Der 25-Jährige wurde am Samstagabend bei der «Gala des deutschen Eishockeys» im niederbayrischen Straubing geehrt. DEL-Trainer, -Manager und Fachjournalisten stimmten für ihn ab. Strahlmeier hatte Schwenningen mit zur ersten Playoff-Teilnahme seit 22 Jahren geführt. Das Aus in der ersten Playoff-Runde gegen Vorjahresfinalist Grizzlys Wolfsburg hatte er am Freitagabend aber auch nicht verhindern können. Als bester Neuling der Liga wurde Phil Hungerecker von den Adlern Mannheim ausgezeichnet. Der 23-Jährige erzielte in seinem ersten Jahr 17 Tore in der Hauptrunde.