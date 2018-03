Schattenrisse aus einer anderen Welt

Einiges geboten bekamen rund 30 Besucher der Vernissage „Kampfgeist“ am Freitagabend. Frederik Gentzsch zeigte nicht nur zwölf Schwarz-Weiß-Fotos, die er von einem dreimonatigen Aufenthalt in Uganda mitbrachte, er kredenzte den Besuchern ugandisches Streetfood in Form von dünnen Omeletts mit Gemüsefüllung. Die Rezepte stehen in dem Buch „Vor Ort - in Afrika“, das er nach seiner Reise mittels Crow...