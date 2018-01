Sattelzug beinahe in die Tiefe gestürzt

Der 53-jährige Fahrer eines Sattelzuges hatte die Autobahn A 81 an der Anschlussstelle Rottenburg verlassen und war auf der Bundesstraße in Richtung Horb unterwegs. Kurz nach der Eisenbahnbrücke vor der L 1184 platzte an der Zugmaschine ein Reifen und das Fahrzeug geriet auf die linke Fahrbahnseite. Dort kam der Sattelzug nach links von der Fahrbahn ab, drückte etwa 30 Meter Leitplanke nieder und blieb schließlich stehen. Die Planke verhinderte letztlich, dass das Fahrzeug etwa sieben Meter in die Tiefe stürzte. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Weitere Verkehrteilnehmer kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden an der Zugmaschine beläuft sich auf rund 40 000 Euro. Während der Bergungsarbeiten, die sich bis in den Nachmittag hinzogen, wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Zu längeren Staus kam es nicht.