Sattelzug-Fahrer übersah im Morgengrauen haltende Fahrzeuge auf der B27 und löste Unfallserie aus

Wie die Polizei berichtet, war eine 32-Jährige aus Stuttgart mit ihrem Peugeot in Richtung Hechingen unterwegs, als es an ihrem Wagen offenbar zu einem technischen Defekt kam, in dessen Folge sich im Innern des Autos Dampf entwickelte. So, schreibt die Polizei, habe die 32-Jährige es der Polizei berichtet. Die Frau hielt den Wagen auf Höhe der Abzweigung zur L 230 nach Gomaringen auf der rechten Fahrspur an und schaltete die Warnblinkanlage an, während ein anderer Verkehrsteilnehmer die Gefahrenstelle mit einem Warndreieck absicherte und die Polizei alarmierte.

Der 46-jährige Fahrer eines Sattelzugs erkannte den stehenden Peugeot zu spät und krachte diesem ins Heck. Der Peugeot wurde weggeschleudert, knallte gegen die Leitplanke und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Weil der Sattelzug-Fahrer zudem nach links auswich, touchierte er auch noch den auf der linken Spur fahrenden VW Golf einer 29-Jährigen aus Tübingen. Der VW prallte gegen die Mittellleitplanke. Nachdem der Sattelzug größtenteils auf der linken Spur zum Stehen gekommen war, krachte ein nachfolgender 51-Jähriger aus Nehren mit seinem VW Touareg mit großer Wucht gegen das hintere linke Eck des Aufliegers.

Der 51-Jährige im Touareg wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Fahrerin des VW Golf wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Alle vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Klärung der Unfallursache hat die Verkehrspolizei einen Sachverständigen bestellt.

Die B 27 war in Richtung Hechingen zunächst voll gesperrt, ab 8.30 Uhr konnte die Unfallstelle einspurig über die Anschlussstelle L 230/Gomaringen umfahren werden. Ab 11.15 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.