SC Freiburg: Normale Trainingswoche vor Abstiegsduell

Freiburg. Es seien keine Teambuilding-Maßnahmen oder die Fahrt in ein Trainingslager geplant, sagte ein Sprecher des Clubs am Montag auf Nachfrage. Nach der 0:1-Niederlage am Wochenende beim Hamburger SV hatten die SC-Profis am Montag trainingsfrei. Maßnahmen wie ein gemeinsames Essen beim Griechen, wie es der abstiegsbedrohte HSV zum wiederholten Mal plant, seien beim Sport-Club nicht geplant. Freiburg steht drei Spieltage vor Saisonende auf dem Abstiegs-Relegationsrang.