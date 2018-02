Rückstände gedreht

RSKV Tübingen – RSV Basket Salzburg II 55:49 (23:32).Der RSKV startete schlecht und lag zur Halbzeit mit 9 Punkten zurück. Doch dank eines 12:0-Laufs nach der Pause ging er in Führung und baute den Vorsprung danach noch aus.

RSKV Tübingen – MTV Stuttgart Wheelers 70:60 (31:33). In einem kampfbetonten Derby, das über weite Strecken ausgeglichen war, lag Tübingen zur Halbzeit wieder zurück. Diesmal allerdings knapp mit zwei Punkten. Erst zwei Minuten vor Spielende ging Tübingen in Führung. Den Stuttgartern lief nun die Zeit davon, und sie versuchten mit Fouls und Drei-Punkte-Würfen das Spiel zu drehen. Tübingen verwandelte in der Schlussphase jedoch 90 Prozent seiner Freiwürfe und steht auf Tabellenrang 2.

RSKV Tübingen: Schreiner (14 Punkte gegen Salzburg/15 Punkte gegen Stuttgart), Senkel (12/6), Holzheu (10/18), Tistler (5/3), Mildner (0/4), Fleck (14/20), Menke (0/4), Klein.