Rollerfahrerin zu Fall gebracht

Bei einem Unfall am Montag auf der Kreisstraße K6715 ist eine 47-jährige Rollerfahrerin schwer verletzt worden. Kurz vor 13.30 Uhr setzte ein 55-jähriger Mann mit seinem Opel Insignia in einer unübersichtlichen Rechtskurve zum Überholen der Rollerfahrerin an. Als beide Fahrzeuge etwa auf gleicher Höhe waren, näherte sich im Gegenverkehr ein Omnibus, weshalb der Opel-Fahrer bremste und nach rechts auswich. Dabei streifte er den Roller der 47-Jährigen. Die Frau stürzte auf den Asphalt und blieb auf der Fahrbahn liegen. Ihr Zweirad fuhr weiter, schlitterte über die Straße und prallte am Ende einer abfallenden Böschung gegen einen Holzzaun. Die 47-jährige Frau wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Ihr Roller musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Schaden an den Fahrzeugen und dem Holzzaun wird auf 800 Euro geschätzt.