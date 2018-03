Radler von Auto angefahren

Schwere Verletzungen hat ein 46-jähriger Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz vor 15 Uhr davongetragen. Ein 72-jähriger Opel Corsa-Fahrer, der auf der Tübinger Straße in Richtung Waldenbuch unterwegs war und an der Kreuzung mit der Schulstraße nach links abbog, hatte nach Polizeiangaben die Vorfahrt des entgegenkommenden Radfahrers missachtet. Dieser versuchte zwar noch voll abzubremsen, konnte einen Zusammenprall mit dem Auto aber nicht mehr verhindern. Er kollidierte frontal mit dem Opel, wurde gegen dessen Frontscheibe geschleudert und anschließend zu Boden geworfen. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle, musste der Radler, dessen Fahrradhelm womöglich noch Schlimmeres verhinderte, vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Schaden an Fahrrad und Auto schätzt die Polizei auf annähernd 5000 Euro.